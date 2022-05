Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Kradfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag. Die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der B 312 an der Ausfahrt Uttenweiler-Ost. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 63jähriger Fahrer eines weißen VW-Kastenwagens auf der B312 aus Richtung Biberach kommend nach links in Richtung Kreissstraße abbiegen. Ein entgegenkommender Motorradfahrer versuchte mutmaßlich dem abbiegenden VW-Crafter auszuweichen und kam zu Fall. Der 59jährige Ducati-Fahrer schleuderte dabei über den Asphalt. Sein Motorrad überschlug sich mehrfach und krachte in die Leitplanke. Der Mann musste mit einem herbeigerufenen Rettungswagen in eine umliegende Klinik eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden am Motorrad und der Leitplanke in Höhe von mindestens 9000 Euro. Am Kastenwagen konnte kein Schaden festgestellt werden. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge hatten sich nicht berührt. Über den genauen Unfallhergang gibt es laut Polizei Unklarheiten. Bislang konnte nicht geklärt werden, ob dem VW-Kastenwagen-Fahrer ein Fehlverhalten vorgeworfen werden muss oder ob der Motorradfahrer eigen verschuldet zu Fall kam. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Riedlingen unter der Telefonnummer 07371/938-0 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0983780)

