FW-GLA: LKW-Reifen löst PKW Brand auf BAB 2 aus

Gladbeck (ots)

Um 7:30 Uhr des 18.05.2022 alarmierte die Kreisleitstelle Recklinghausen die Feuerwehr Gladbeck auf die BAB 2 FR Oberhausen. Laut erster Meldung sei es zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem LKW gekommen, der PKW sollte aufgrund des Aufpralls in Brand geraten sein. Die Feuerwehr Gladbeck rückte mit dem gesamten Löschzug der Hauptwache aus. Vor Ort fanden die Brandschützer eine bereits durch die Autobahn GmbH abgesicherte Einsatzstelle vor. Auf der linken Fahrspur stand ein Pkw in Vollbrand, ca. 100 Meter weiter der beteiligte LKW. Die Erkundung ergab, dass am Trailer des LKW ein Reifen aus der Achse gebrochen war und gegen den auf der linken Spur fahrenden PKW geprallt war. Durch das Anprallen des Reifens wurde der PKW stark beschädigt und begann in Folge zu brennen. Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, Sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Der LKW Fahrer blieb unverletzt, er konnte an der Einsatzstelle verbleiben. Der PKW wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit Wasser und Schaum gelöscht. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die BAB 2 in FR Oberhausen gesperrt. Ab 8:00 konnte der Verkehr auf zwei Fahrspuren wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr war mit 14 Kräften vor Ort, unterstützt wurden Sie von einem Notarztwagen aus Gelsenkirchen.

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell