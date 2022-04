Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Fahrgast leicht verletzt

Am Freitag stießen in Warthausen ein Bus und ein Auto fast zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 6.15 Uhr kamen sich ein Bus und der VW eines 24-Jährigen in der Kapellenstraße in Oberhöfen entgegen. Dabei soll der Bus mittig auf der Straße gefahren sein, so dass der Auto-Fahrer abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte das Auto des 24-Jährigen, das offenbar recht flott unterwegs gewesen war, einen Zaun. Auch der Bus-Fahrer reagierte und bremste ab. Dabei erlitt ein Fahrgast leichte Verletzungen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Den Sachschaden am VW schätzte die Polizei auf etwa 500 Euro. Am Bus und am Zaun entstand kein Sachschaden. Weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang des Unfalls machten, sucht die Polizei nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Biberach unter Tel 07351/4470 zu melden.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

