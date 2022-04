Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Fußgänger gestreift

Zwei Fußgänger erlitten am Sonntag bei einem Unfall leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der 90-Jährige fuhr mit seinem Suzuki in der Kreuztaler Straße in Richtung Langenenslingen. Etwa 300 Meter vor dem Ortsbeginn liefen eine 59-Jährige und ein 55-Jähriger mit einem Kinderwagen am Straßenrand. Der Autofahrer fuhr zu dicht an den Fußgängern vorbei. Mit dem Außenspiegel streifte er den Mann und rollte der Frau über den Fuß. Die kam mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein Krankenhaus.

Hinweise der Polizei: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

