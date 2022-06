Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Sprinter samt Anhänger und Ladung gestohlen

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 22.6.2022 stahlen Unbekannte an der Gerhard-Hauptmann-Straße in Hoetmar einen weißen Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen WAF-K 432. An dem Transporter befand sich ein offener Anhänger (amtliches Kennzeichen WAF-S 1550, Tandemachser) mit Lichtschächten. Möglicherweise ereignete sich der Diebstahl gegen 4.00 Uhr. Wer hat das Gespann gesehen? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell