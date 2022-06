POL-FR: Freiburg/Landkreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald: Aktuelle Warnmeldung vor betrügerischen Anrufen

Freiburg (ots) - Unbekannte brachen in Grnezach in der Nacht von Dienstag, 28.06.2022, auf Mittwoch, 29.06.2022, in zwei Vereinsheime ein. Beim Tennisclub im Gmeiniweg wurde die Eingangstür der Gaststätte sowie eine Tür zum Lagerraum aufgebrochen. In der Rheinallee wurde beim Fußballverein die Tür eines Doppelcontainers unter zur Hilfenahme eines Hubwagens ...

mehr