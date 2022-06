Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: dreister Diebstahl von hochwertigem E-Mountainbike

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.06.2022, gegen 16.40 Uhr, gönnte sich ein 57-jähriger Mountainbike-Fahrer in der Schwarzwaldstraße, in Höhe des Kreisverkehrs Wichser Straße, eine kleine Pause und setzte sich wenige Meter von seinem E-Mountainbike entfernt auf eine Grünfläche. Diesen kurzen Moment nutzte ein Unbekannter, stieg auf das an einem Baum lehnende E-Mountainbike und fuhr in Richtung Krankenhaus davon. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Mountainbike der Marke "BH". Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.400 Euro.

