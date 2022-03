Polizei Wuppertal

POL-W: W Verfolgungsfahrt endet mit Drogenfund - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (19.03.2022, 20:30 Uhr), versuchte ein zunächst Unbekannter mit seinem BMW einer Polizeikontrolle zu entkommen. Der 31-Jährige war in Begleitung einer 20-jährigen Bekannten auf der BAB 46 im Bereich Haan unterwegs. Als Zivilpolizisten das Fahrzeug wegen der ungewöhnlichen Fahrweise anhalten wollten, gab der Fahrer Gas. Nach der folgenden Flucht durch den Tunnel Burgholz und der weiteren Fahrt über die Jägerhofstraße verlor der Fahrer an der Einmündung Augustastraße/Kronprinzenallee die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen die Bebauung des dortigen Kreisverkehrs. Beide Fahrzeuginsassen setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die leicht verletzte 20-Jährige konnte noch in Tatortnähe von der Polizei festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des verunfallten BMW konnten Hinweise auf die Identität des 31-Jährigen ermittelt werden. Im Kofferraum kamen mehrere Kilo Marihuana sowie ein Kilogramm Kokain zum Vorschein. Der BMW sowie weitere beweiserhebliche Gegenstände (Mobiltelefone, Bargeld, mehrere Fahrzeugschlüssel) stellte die Polizei sicher. Der 31-Jährige stellte sich am Tag nach der Tat bei der Polizei. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen ihn anordnete. Die 20-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen und einer Befragung entlassen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den Hintergründen dauern an. (sw)

