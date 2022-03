POL-W: W Schüler mit Reizgas bedroht - Räuber erbeuten Bargeld

Wuppertal (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Morsbachtalstraße in Remscheid, am 19.03.2022, erlitten mehrere Beteiligte teils schwere Verletzungen. Gegen 16:00 Uhr kam aus bislang unklarer Ursache eine Frau (64) aus Remscheid mit ihrem Skoda von ihrer Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit dem Volvo eines ihr entgegenkommenden ...

mehr