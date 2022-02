Polizei Münster

POL-MS: Pkw kollidiert mit Kleinkraftkrad an der Marktallee - zwei Verletzte

Münster (ots)

Ein Pkw ist am Montagabend (14.02., 22:09 Uhr) an der Marktallee mit einem Roller zusammengestoßen. Der 33-jährige Fahrer des Kleinkraftrades wurde dabei leicht, seine 31-jährige Sozia schwer verletzt. Der Pkw scherte vom Seitenstreifen auf die Straße aus und übersah hierbei das auf der Marktallee in Richtung Glasuritstraße fahrende Zweirad. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzen in Krankenhäuser. Ob das Kleinkraftrad möglicherweise ohne Licht unterwegs war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

