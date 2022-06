Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Einbruch in Sportheim und Gemeindehalle

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 23.06.2022, bis Montag, 27.06.2022, warfen Unbekannte in der Tegernauer Landstraße mit einem Stein die Fensterscheibe eines Verkaufsstandes ein umso in die Räumlichkeiten zu gelangen. Nach Sachlage kletterten die Unbekannten über das Dach und warfen eine Fensterscheibe ein um in das Sportheim zu gelangen. Aus dem Sportheim wurden wohl vier Stangen Zigaretten gestohlen. Letztlich gelangten die Unbekannten über eine Seitentür in die Gemeindehalle. Aus der Gemeindehalle sei nichts gestohlen worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt.

