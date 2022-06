Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: zwei Einbrüche in Vereinsheime - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in Grnezach in der Nacht von Dienstag, 28.06.2022, auf Mittwoch, 29.06.2022, in zwei Vereinsheime ein. Beim Tennisclub im Gmeiniweg wurde die Eingangstür der Gaststätte sowie eine Tür zum Lagerraum aufgebrochen. In der Rheinallee wurde beim Fußballverein die Tür eines Doppelcontainers unter zur Hilfenahme eines Hubwagens brachial aufgebrochen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Die Höhe des Sachschadens ist auch noch nicht bekannt. Zuletzt kam es im Landkreis Lörrach zu einer Häufung von Einbrüchen in Vereinsheime. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Unbekannten mit einem Fahrzeug unterwegs sein könnten. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900 (24 h), sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

