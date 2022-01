Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: PM Nr. 2 zum Balkonbrand Hochhaus Neckarpromenade 25

Mannheim (ots)

Entgegen der Erstmeldung, am Gebäude sei kein Schaden entstanden, wurde mittlerweile ein Schaden an der Außenfassade in Höhe von ca. 5.000 Euro gemeldet.

