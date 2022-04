Polizei Gütersloh

POL-GT: 46-jähriger Mann verstirbt nach Verkehrsunfall auf der Dissener Straße

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am frühen Freitagmorgen (29.04., 05.15 Uhr) ereignete sich auf der Dissener Straße im Ortsteil Bockhorst ein folgenschwerer Alleinunfall eines 46-jährigen Autofahrers. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen befuhr der Mann aus Dissen mit einem VW Touareg die Dissener Straße in Richtung B 476. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur Bundesstraße verlor der 46-Jährige in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte in der Folge mit zwei Bäumen am Straßenrand und kam auf der Fahrzeugseite im Straßengraben zum Liegen.

Zeugen des Unfalls verständigten umgehend die Rettungs- und Polizeikräfte. Der 46-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Bielefeld übernahm an der Unfallstelle die Spuren- und Beweissicherung für die weitere Unfallanalyse. Der erheblich beschädigte Pkw wurde zudem sichergestellt. Voraussichtlich bleibt der Bereich rund um die Unfallstelle an der Dissener Straße für die Dauer der Unfallaufnahme bis in den Vormittag weiträumig gesperrt. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernimmt nach Abschluss der Unfallaufnahme die Fahrzeugbergung und den Abtransport. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell