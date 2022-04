Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der B 55 - Zwei Leichtverletzte

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Am heutigen Donnerstagmorgen (28.04., 07.50 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich der B 55/ Selhorster Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Pkw-Fahrer. Den Erkenntnissen zum Unfallhergang nach befuhr ein 62-jähriger Langenberger mit einem Honda die Selhorster Straße und beabsichtigte nach links auf die B 55 in Richtung Rheda-Wiedenbrück abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bad Sassendorf mit einer Sattelzugmaschine die B 55 in Richtung Lippstadt. Bei dem Abbiegeversuch des Honda-Fahrers kam es trotz versuchter Notbremsung des Lkw-Fahrers zur Kollision beider Beteiligten. In der Folge schleuderte der Honda gegen einen Leitpfosten und kam zum Stehen.

Bei dem Zusammenprall verletzte sich der 62-jährige Honda-Fahrer sowie seine 61-jährige Beifahrerin leicht. Beide wurden durch eingesetzte Rettungskräfte noch am Unfallort ambulant behandelt. Eine weitere Versorgung beider Verletzten erfolgte in einem Gütersloher Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bereich der B 55 weiträumig und in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Honda wurde bei der Kollision erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm die Fahrzeugbergung und den Abtransport. Der Scania Lkw wurde leicht beschädigt. Aufgrund eines beschädigten Reifens musste auch hier eine Abschleppung erfolgen. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

