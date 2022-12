Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Anhänger beschädigt - Brand eines Holzlagers

Aalen (ots)

Korb: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 8 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Porschering eine Werbetafel in einer Grundstückseinfahrt und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 7:15 Uhr die Kreisstraße 1849 zwischen Bittenfeld und Weiler zum Stein. Hierbei kam er auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden Kastenwagen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Anhänger mutwillig beschädigt

Durch bisher unbekannte Personen wurden zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen die Plane sowie zwei Reifen eines Anhängers, der in der Esslinger Straße abgestellt war, aufgeschlitzt bzw. aufgestochen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Brand eines Holzlagers

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagmittag in der Mainhardter Straße ein ca. 3 x 3 Meter großes Brennholzlager in Brand. Als das Feuer bemerkt wurde, befand sich das Holzlager bereits im Vollbrand. Eine angrenzende Garage wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Backnanger Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers. Verletzt wurde beim Brand glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 30.000 Euro.

