Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tödlicher Arbeitsunfall, Verkehrsunfälle; Zimmerbrand

Aalen (ots)

Aalen - Unterkochen: Tödlicher Arbeitsunfall

Am Freitag gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Wöhrstraße ein Arbeitsunfall, bei dem ein 42-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Der Mann hatte alleine auf einem Transportcontainer gearbeitet und war dabei aus mehreren Metern Höhe runtergefallen. Er zog sich beim Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Mann ohne fremdes Verschulden zu Tode kam.

Aalen - Niesitz: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 17:50 Uhr befuhr eine 24-Jährige die Kreisstraße von Aalen-Ebnat in Richtung Aalen-Niesitz mit ihrem PKW SEAT. In einer Linkskurve geriet das Auto wegen Fahrbahnglätte ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb an der Böschung schließlich stehen. Die 24-Jährige musste durch die Feuerwehr Aalen, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften ausgerückt war, aus dem Auto befreit werden. Sie kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Essingen: Zimmerbrand

Am Samstag gegen 08:00 Uhr kam es im Schlehenweg, im 1. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses, zu einem Zimmerbrand. Durch den ausgelösten Rauchmelder wurden die zwei Bewohner, die sich gerade in der Wohnung befanden, auf das Feuer aufmerksam. Sie alarmierten die Feuerwehr und konnten anschließend das Haus unverletzt verlassen. Das Feuer, das auf ein Zimmer begrenzt blieb, konnte rasch durch die Feuerwehren aus Essingen und Aalen, die mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften ausgerückt war, gelöscht werden. Die Wohnung wurde durch den Rauch dermaßen stark verrußt, dass sie vorübergehend nicht bewohnbar ist. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich, ersten Schätzungen zufolge, auf etwa 150.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt an einem elektronischen Kleingerät, das am Ladekabel hing, ausgelöst wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell