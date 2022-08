Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Vorfahrt missachtet

Haslach im Kinzigtal (ots)

Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Mittwochmittag an der Kreuzung "Im Mühlegrün/ Alte Hausacher Straße" zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12 Uhr kollidierte eine 77-jährige E-Bike-Lenkerin mit einer von rechts herannahenden und vorfahrtsberechtigten 53-jährige Mini-Fahrerin. Die Pedelec-Fahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich. Sie wurde durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Am Auto der Frau entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell