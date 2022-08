Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Zeugenaufruf

Baden-Baden (ots)

Ein noch Unbekannter machte sich in einem Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmittag auf dem Gelände einer Kleingartengruppe zu schaffen. Der Unbekannte soll zwischen 20 Uhr und 12 Uhr in der Frankenstraße mehrere Gartenhütten aufgebrochen und durchsucht haben. Das entwendete Diebesgut hatte einen Wert von etwa 120 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang oder einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

