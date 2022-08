Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Baden-Baden (ots)

Eine Streifenbesatzung ertappte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen BMW-Lenker, welcher alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs gewesen sein soll. Der 53-Jährige befuhr gegen 02:45 Uhr die Lange Straße in Richtung der Innenstadt von Baden-Baden. Aufgrund seines Auffälligen Fahrverhaltens hielten die Polizeibeamten das Fahrzeug für eine Verkehrskontrolle an. Hierbei konnte beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb eine Alkoholüberprüfung durchgeführt wurde. Diese stellte sich mit einem Wert von etwa 1,4 Promille als positiv heraus. Das Auto wurde an ein Familienmitglied übergeben, während der Führerschein durch die Ordnungshüter sichergestellt wurde. Der Mann muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen seines Handelns rechnen.

