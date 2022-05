POL-DO: Videobeobachtung führt zu Festnahme von mutmaßlichem Dealer in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1425 Am Montag, 23.5., kam es in Lütgendortmund zu einem Trickdiebstahl. Zwei Männer verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung einer 99-jährigen Frau und entwendeten Silberbesteck. Am frühen Nachmittag klingelten zwei Männer an der Wohnungstür der fast 100-jährigen Frau in der Provinzialstraße. Sie gaben sich als Feuerschutzbeauftragte aus. Augenscheinlich nutzten sie für ihren ...

