POL-DO: Trickdiebstahl - 99-Jährige bestohlen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0580 Wie berichtet kam es am Freitagabend (20.5.) zu einem Brand in der Meylantstraße: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5228641 Die 19-jährige junge Frau erlag am Sonntag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist wahrscheinlich ein Defekt in einem elektronischen Gerät die Ursache für den ...

