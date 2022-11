Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Unfallflucht nach Beschädigung einer Straßenlaterne

Mudersbach (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht vom 04. auf den 05.11.22 wurde in Mudersbach in der Bergstraße in Höhe der Hausnummer 28 ein Pfeiler einer Straßenlaterne durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund des festgestellten Schadens dürfte es sich um ein größeres, orangefarbenes Fahrzeug (Transporter oder Lkw) handeln. Am Laternenmast wurden der Korrosionsschutz zerkratzt und das Fundament gelockert. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter: 02741 9260.

