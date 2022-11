Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus

Herdorf (ots)

Am 04.11.2022 kam es gegen 20:30 Uhr in Abwesenheit des Hausbesitzers zu einer Sachbeschädigung an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Glockenfeld in Herdorf. Dort wurde der Glaseinsatz einer Haustür beschädigt. Zudem wurde bei der Anzeigenaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass mehrere Einschussstellen im Glas von zwei Fenstern vorhanden sind. Diese wurden offenbar durch den Verschuss von Stahlkugeln herbeigeführt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02741 9260.

