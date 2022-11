POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Gelddiebstahl am Geldautomaten der Sparkasse in Linz. Eine 95-jährige Frau wollte einen Geldbetrag am Geldautomaten abheben. Da die Geldausgabe nicht direkt erfolgte, begab sie sich zu einem Mitarbeiter am Informationsschalter der Bank. In der Zwischenzeit wurde das ausgegebene Geld von einem unbekannten Täter aus dem Ausgabeschacht genommen und entwendet. ...

