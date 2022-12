Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Discounter überfallen - Einbrüche - Schlägerei - Unfall

Aalen (ots)

Welzheim: Discounter überfallen - Zeugen gesucht

Kurz vor 20 Uhr wurde am Samstagabend ein Discounter in der Justinus-Kerner-Straße in Welzheim überfallen. Der maskierte Täter bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und ließ sich die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro aushändigen. Der Täter verstaute das Geld in einem schwarzen Nike-Rucksack und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Unbekannte sprach mit osteuropäischem Akzent, war ca. 180 cm groß, trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Anorak, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Mütze und blaugraue Turnschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen oder telefonisch an die Tel.Nr. 07361/ 5800.

Weinstadt-Endersbach: Verkaufswagen aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 07.45 Uhr, wurde der Verkaufsanhänger eines Hofladens in der Schorndorfer Straße aufgebrochen. Der Täter erbeutete einen geringen Bargeldbetrag aus einer Kasse. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt, Tel. 07151/ 65061, entgegen.

Backnang: Schlägerei - Zeugen gesucht

Am Samstagmittag gegen 13.45 Uhr gerieten zwei Männer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gartenstraße in Streit. Im weiteren Verlauf wurde einer der beiden Männer geschlagen und als er am Boden lag auch noch mehrfach getreten. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen türkisch aussehenden, ca. 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er trug einen Bart und war in Begleitung einer Frau mit rotem Kopftuch. Die Polizei in Backnang, Tel. 07191/ 9090, sucht Zeugen der Auseinandersetzung und Hinweise zu dem Täter.

Fellbach-Schmiden: Einbruch in Musikschule

In der Nacht von Freitag 23 Uhr auf Samstag 10 Uhr brachen Unbekannte in das Pavillon der Musikschule in der Wirtembergstraße ein. Im Gebäude wurden mehrere Türen der Musikschule aufgebrochen und ein geringer Geldbetrag entwendet. Der Sachschaden an den Türen beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/ 57720 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Kleingartenanlage der Kleingärtner- und Naturfreizeitfreunde Schmiden mindestens in sieben Gartenhäuser eingebrochen. Der hierbei entstandene Sachschaden und was genau entwendet wurde ist bislang noch nicht abschließend bekannt. Jedenfalls soll es sich um zwei Täter gehandelt haben. Die Polizei in Fellbach, Tel. 0711/ 57720, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Berglen-Oppelsbohm: Zu schnell auf schneeglatter Fahrbahn

Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Citroen-Fahrer die Kreisstraße 1915 zwischen Erlenhof und Oppelsbohm. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf der winterglatten Fahrbahn von der Straße ab, überschlug sich zweimal und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Am Citroen C3 entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

