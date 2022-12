Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfall verursacht und geflüchtet

Auf rund 34.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 36-Jähriger am Dienstagmorgen verursachte. Gegen 3 Uhr befuhr er mit seinem Audi A4 die Albert-Schweitzer-Straße, wo er mit dem Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten VW Golf prallte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Opel Zafira geschoben. Nach dem Unfall flüchtete der 36-Jährige, wobei das Kennzeichen seines Fahrzeuges an der Unfallstelle zurückblieb und er rasch ermittelt werden konnte. Beamte des Aalener Polizeireviers stellten fest, dass der 36-Jährige mit rund anderthalb Promille unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein

Aalen: Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Autofahrerin verursachte am Montagmittag kurz vor 14 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro. Zur Unfallzeit befand sich eine 71-Jährige mit ihrem Skoda auf der Linksabbiegespur in der Hofherrnstraße. Beim Anfahren fuhr ein hinter ihr fahrender Pkw auf ihr Fahrzeug auf. Um den Kreuzungsbereich nicht zu blockieren, fuhr die 71-Jährige ein Stück weiter; währenddessen entfernte sich der unfallbeteiligte Pkw unerlaubt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunkelblauen VW Polo, der von einer jüngeren Frau gesteuert wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Mögglingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Vom Beschleunigungsstreifen fuhr eine 64-Jährige am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr mit ihrem VW Touran auf der B 29, auf den durchgängigen Fahrstreifen. Hierbei streifte sie den neben ihr fahrenden Lkw eines 38-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Ellwangen-Pfahlheim: Unfall beim Überholen

Mit seinem Opel überholte ein 61-Jähriger am Montagabend gegen 18 Uhr an der Einmündung Breiter Weg / Abt-Rudolf-Straße den Seat einer 48-Jährigen, welche nach links abbog. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Waldstetten: 18.000 Euro Schaden

Mit seinem Daihatsu fuhr ein 65-Jähriger am Montagnachmittag, kurz vor 17 Uhr in der Gmünder Straße an einem falsch parkenden Lkw vorbei. Da er hierbei nicht auf den Gegenverkehr achtete, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 31-Jährigen, wobei deren Fahrzeug im weiteren Verlauf gegen den Anhänger des geparkten Lkw geschoben wurde. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 59-Jährige ihren VW am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der Deinbacher Straße anhalten. Eine 22-Jährige, die mit ihrem VW hinter dem Pkw fuhr, war damit beschäftigt, ihre Klimaanlage einzustellen, weshalb sie den stehenden Pkw übersah und auffuhr und beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Abtsgmünd-Rötenbach: Zeugin gesucht

Bereits am vergangenen Freitag beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker gegen 21.45 Uhr einen Pkw, der auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße "Rötenbach" abgestellt war. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte den Besitzer des beschädigten Fahrzeuges. Die Frau wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell