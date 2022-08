Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kabeltrommel entwendet

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (23.08.2022) gegen 05:00 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter eine Kabeltrommel auf einem Baustellengelände in der Salzburger Straße. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Der Mann soll ca. 17-18 Jahre alt, ca. 1,70m-1,80m groß und kräftig gewesen sein, trug eine kurze Hose und einen schwarzen Pullover. Wer kann Hinweise zum Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

