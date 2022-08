POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag (20.08.2022) auf Montag (22.08.2022) brachen Unbekannte ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße auf. Gestohlen wurde jedoch nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Teresa Frey Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

mehr