POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteil

Ludwigshafen (ots) - Über das Wochenende vom 19.08.22 bis 22.08.2022 brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Kirchenstraße ein. Hier entwendeten die Unbekannten drei Industriestaubsauger. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2400 Euro. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Kirchenstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

