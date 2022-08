POL-PPRP: Einbruchdiebstahl in Firma

Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Montag, 22.08.2022 um 09:50 Uhr, stellte ein Zeuge eine Beschädigung am Zigarettenautomat in der Bauernwiesenstraße fest. Unbekannte Täter brachen den Automaten auf und entwendeten diverse Zigaretten sowie Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unklar. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die unbekannten Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

mehr