POL-PPRP: Betrugsmasche Inkassounternehmen

Ludwigshafen (ots) - Am Montagvormittag (22.08.2022) gegen 11:40 Uhr parkte ein derzeit unbekannter Mann sein Auto vor einer Einfahrt in der Saarlandstraße. Ein 43-Jähriger sprach den Mann an, da er in die Einfahrt fahren wollte. Es kam zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 43-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt. Das Auto des Unbekannten rollte ...

