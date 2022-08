Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit um Parksituation endet mit Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Am Montagvormittag (22.08.2022) gegen 11:40 Uhr parkte ein derzeit unbekannter Mann sein Auto vor einer Einfahrt in der Saarlandstraße. Ein 43-Jähriger sprach den Mann an, da er in die Einfahrt fahren wollte. Es kam zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 43-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt. Das Auto des Unbekannten rollte währenddessen mangels Sicherung auf ein geparktes Auto. Der Unbekannte flüchtete daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500,- Euro zu kümmern.

Der flüchtende Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,75-1,80 m groß, kräftige Statur, Tätowierungen an beiden Armen, braune Haare mit grauen Strähnen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell