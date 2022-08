Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Mainzer Straße einen Pkw beschädigt. Die Fahrerin eines VW T-Cross hatte ihren Wagen am Samstag gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt. Als sie gegen 16 Uhr zurückkehrte, stellte die Frau einen Kratzer an der hinteren Beifahrerseite fest. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. Gesucht werden auch Zeugen einer Sachbeschädigung in der Villenstraße. Hier haben Unbekannte mit einem spitzen oder scharfen Gegenstand einen grauen Opel Adam zerkratzt. Der Wagen stand am Samstag zwischen 21 Uhr und 23:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 1 am Fahrbahnrand. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie einen langen Kratzer, sowie eine Delle auf der Beifahrerseite fest. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell