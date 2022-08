Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe greifen zu

Kaiserslautern (ots)

Eine 32-Jährige ist am Montag am Fackelrondell Opfer von Taschendieben geworden. In einem Lebensmitteldiscounter griffen die Täter unbemerkt zu. Die Diebe angelten sich das Mobiltelefon aus der Handtasche, die die Frau über der Schulter hängen hatte. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die am Montagabend zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

