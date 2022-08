Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung durch Wurf mit Wasserflasche

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (22.08.2022), gegen 16:30 Uhr, befand sich ein 84-Jähriger im Bürgerhof in der Bahnhofstraße. Im dortigen Parkhaus war im 3. OG eine Gruppe derzeit unbekannter Jugendlicher. Diese bespritzen zunächst Passanten mit Wasser und warfen anschließend eine volle Wasserflasche auf den 84-Jährigen. Dieser wurde im Bereich des Gesichts getroffen und leicht verletzt. Wer kann Hinweise zu den Jugendlichen geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

