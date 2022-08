Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel entwendet

Ludwigshafen (ots)

Am Montagvormittag (22.08.2022), zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, vergaß eine 47-Jährige ihren Geldbeutel versehentlich in einem Waschsalon in der Schützenstraße. Diesen hatte sie unbeaufsichtigt auf einer Waschmaschine abgelegt. Bei einer Nachschau konnte der Geldbeutel nicht mehr aufgefunden werden, weshalb derzeit von einem Diebstahl ausgegangen wird. In dem Geldbeutel befanden sich neben Bargeld, diverse persönliche Gegenstände. Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

