Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.08.2022) gegen 16:30 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein 47-Jähriger beim Rangieren mit seinem PKW in der Straße "Kleine Almengasse" einen parkenden PKW streifte. Anschließend stieg der Fahrer aus, fiel auf die Motorhaube und verschwand in einem Wohnhaus. In seinem unverschlossenen Auto konnten Ausweisdokumente aufgefunden werden, sodass der 47-Jährige ermittelt werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ca. 2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurden Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

