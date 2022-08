Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit endet in Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Im Ortsteil Mundenheim kam es am Sonntagabend (21.08.2022), gegen 21:30 Uhr, auf der dortigen Kerwe zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen vier Personen. Im Rahmen des Streits ohrfeigte ein 21-Jähriger zunächst einen 36-Jährigen, was zu weiteren körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Streitparteien führte. Im weiteren Verlauf schlug plötzlich der 36-Jährige dem 21-Jährigen seinen Motorradhelm auf den Kopf. Der 36-Jährige wurde anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

