POL-PPRP: Betäubungsmittelfund bei Personenkontrolle

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots) - Am Samstag, den 20.08.2022, gegen 20:15 Uhr, saßen eine 37-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann aus Lampertheim vor einem Café in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen. Plötzlich beleidigte ein unbekannter Mann die beiden Personen und zückte sogar ein Pfefferspray. Er sprühte damit den beiden Geschädigten in die Augen und ins Gesicht und war den 36-jährigen Mann warf zu Boden. Im ...

