Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (12.08.2022) bis Sonntag (21.08.2022) brachen derzeit unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Waltraudenstraße ein. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Hintertür Zugang zum Gebäude. Nach derzeitigem Stand wurde mindestens ein Computer entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

