Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Mädchengymnasium in Jülich

Jülich (ots)

Am Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Schule und brachen dort einen Getränkeautomaten auf, aus dem sie Geld klauten.

Der Hausmeister der Schule an der Dr.-Weyer-Straße bemerkte den Einbruch am Sonntag um 08:00 Uhr. Am Freitag um 17:00 Uhr war noch alles in Ordnung gewesen. Unbekannte Täter hatten eine rückwertig gelegene Tür zu Kantine aufgehebelt und waren so in die Schule gelangt. Dort öffneten sie gewaltsam einen Getränkeautomaten und leerten die Geldkassette. Mit der Beute flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Weitere Räume wurden offenbar nicht betreten.

Zeugen, die zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schule gemacht haben, werden gebeten, die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu kontaktieren.

