POL-IZ: 220511.2 Itzehoe: Radler bei Unfall leicht verletzt

Itzehoe (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Der Biker erlitt bei dem Unglück leichte Verletzungen, Sachschaden entstand nicht.

Um 17.30 Uhr war eine Frau in einem Renault auf der Straße Vor dem Delftor von der Delftorbrücke kommend in Richtung Ott-F.-Alsen-Straße unterwegs. In Höhe der dortigen Autowerkstatt beabsichtigte die Dame, nach links in eine Parklücke einzufahren. Zeitgleich setzte ein Radfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, zum Überholen des Autos an. Dies bemerkte die 58-Jährige nicht, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 46-jährige Radler stürzte und verletzte sich leicht. Weitere Schäden entstanden nicht.

Merle Neufeld

