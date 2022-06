POL-BN: Wachtberg-Pech: 16-Jähriger angefahren - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots) - Noch unbekannte Täter brachen am Samstagmorgen, 18.06.2022, zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Pützhecke in Bonn-Hoholz ein. Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten sie während der Abwesenheit der Bewohner durch das Aufhebeln eines Fensters in die Wohnräume. Zuvor hatten sich die Täter vergeblich an der Haustür zu ...

