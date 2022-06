Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Hoholz - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Samstagmorgen, 18.06.2022, zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Pützhecke in Bonn-Hoholz ein.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten sie während der Abwesenheit der Bewohner durch das Aufhebeln eines Fensters in die Wohnräume. Zuvor hatten sich die Täter vergeblich an der Haustür zu schaffen gemacht.

Die Einbrecher durchsuchten die Zimmer nach Wertsachen. Ob sie dabei etwas entwendeten, wird derzeit noch geprüft.

Nach der Tatortaufnahme und Spurensicherung übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Hinweise möglicher Zeugen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell