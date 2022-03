Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Lastwagen und Auto frontal zusammengestoßen

Am Donnerstag erlitten zwei Personen bei Donzdorf schwere Verletzungen.

Gegen 16.15 Uhr fuhr eine 54-Jährige auf der Hauptstraße von Donzdorf in Richtung Winzingen. Vor dem Kreisverkehr an der B466 kam sie mit ihrem Mercedes auf die Gegenspur. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 41-Jährigen zusammen, der noch versuchte auszuweichen. Dadurch erlitten beide Fahrende schwere Verletzungen. Krankenwagen brachten sie in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen und schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 35.000 Euro. Bis etwa 20.15 Uhr blieb die Straße zur Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn gesperrt.

