Ulm (ots) - Der Einbruch ereignete sich zwischen 19 Uhr und 6 Uhr. Ein Unbekannter drang über ein Fenster in das Gebäude in der Talstraße ein. In einem Büro wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Dabei fand der Einbrecher einen Tresor. Den konnte er nicht knacken. Stattdessen nahm der Unbekannte ...

