PP Ravensburg: Rennradfahrer setzt nach Verkehrsunfall 1.000 Euro Belohnung aus

Bad Saulgau / Landkreis Sigmaringen (ots)

Eine Belohnung von 1.000 Euro setzt ein Rennradfahrer für Hinweise aus, die nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Kleintissen und Dürnau zur Ermittlung eines flüchtigen Touran-Fahrers führen. Der 59-jährige Radfahrer war am Sonntag gegen 13 Uhr von einem dunklen VW-Touran beim Überholen gestreift worden und stürzte hierdurch (siehe unsere Meldung vom 14.03.2022). Nach dem Aufenthalt in einem Krankenhaus ist der Zweiradfahrer aufgrund seiner Verletzungen nach wie vor krankgeschrieben und immer noch sehr verärgert über das Verhalten des Autofahrers, der seine Fahrt nach der Kollision einfach fortgesetzt hatte. An der Unfallstelle zurück blieb ein Teil des rechten Außenspiegels, anhand dessen die Ermittlungen der Polizei nun ergeben haben, dass der an dem Unfall beteiligte VW in den Baujahren 2009-2015 produziert worden sein dürfte. Aufmerksame Zeugen und insbesondere Mitarbeiter von Autowerkstätten, in die das Fahrzeug möglicherweise zur Reparatur gegeben wurde, werden von der Polizei unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise gebeten.

Nachfolgend unsere Pressemitteilung vom 14.03.2022:

Radfahrer gestreift und geflüchtet

Nach dem bislang unbekannten Fahrer eines dunklen Touran sucht das Polizeirevier Bad Saulgau. Am Sonntag gegen 13 Uhr überholte der Autofahrer mit seinem VW auf der Kreisstraße zwischen Kleintissen und Dürnau einen Rennradfahrer und streifte diesen während des Überholvorgangs seitlich. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzt sich leicht. Der Touran-Fahrer bremste sein Fahrzeug nach einer kurzen Ausweichbewegung indes kurz ab, setzte seine Fahrt anschließend jedoch mit offenbar hoher Geschwindigkeit in Richtung Dürnau fort. Ein Rettungsdienst kümmerte sich nach dem Unfall um den Zweiradfahrer und brachte ihn zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Zeugen des Geschehens oder andere Personen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug sowie dessen potentiellem Fahrer machen können, unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

