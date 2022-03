Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Polizei stellt Rauschgift sicher

Ein 54-Jähriger steht im Verdacht mit Rauschgift zu handeln.

Ulm (ots)

Am Mittwoch stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür des 54 Jahre alten Mannes aus dem Raum Ehingen. Im Rahmen der Ermittlungen hatte sich der Verdacht ergeben, dass dieser mit Drogen handeln könnten. Bei der Durchsuchung fand die Polizei bei dem 54-Jährigen größere Mengen an Rauschgift. Davon etwa 144 Gramm Marihuana, 107 Gramm Haschisch und sieben Gramm Kokain. Ebenso fanden die Ermittler dort eine Schreckschusswaffe und ein Luftgewehr. Das wurde alles beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen wurde der 54-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

