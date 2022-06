Coesfeld (ots) - Am 25.06.2022, gegen 02.45 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt auf der L555 in Rosendahl, Osterwick. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Coesfeld befuhr am 25.06.2022, gegen 02.50 Uhr in der Nacht, die L555 aus Richtung Coesfeld kommend in Fahrtrichtung Osterwick. Vor den Augen der nacheilenden Beamten, fuhr der Beschuldigte in den rechten Seitenstreifen und beschädigte hierbei ...

mehr